Ketsch. Wie kann Kirche in diesen Wochen des Lockdowns für die Menschen da sein? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Hauptamtlichen der katholischen Kirchengemeinde Brühl-Ketsch, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diakon Heiko Wunderling freut sich auf Telefonate. © Katholische Gemeinde

Mit großem technischen Aufwand würden die Sonntagsgottesdienste per Livestream übertragen. Regelmäßig würden geistliche Impulse und Neuigkeiten mit dem Newsletter versandt. Die Internetseite informiere über Angebote vor Ort und überregional, dies betont Pfarrer Erwin Bertsch, der Leiter der Kirchengemeinde.

Gesprächsangebote am Telefon Das Seelsorger-Team ist montags von 14 bis 16 Uhr erreichbar; Gemeindereferentin Nathalie Wunderling hat die Telefonnummer 06202/7 60 18 32. Dienstags, 15 bis 17 Uhr, steht Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür, Durchwahl 7 60 18 43, zur Verfügung; am Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, nimmt Pfarrer Erwin Bertsch (Durchwahl 7 60 18 20) den Hörer ab, Diakon Heiko Wunderling ist donnerstags, 15 bis 17 Uhr, am Apparat (Durchwahl 7 60 18 44). Den Freitag übernehmen Pastoralreferent Fabian Frank (Telefon 0176/42 00 91 05), von 10 bis 12 Uhr, und Diakon Kurt Gredel (Telefon 06202/9 78 22 38) von 18 bis 20 Uhr. zg

Messebesuch wird vermisst

Je länger die Corona-bedingten Einschränkungen andauerten, desto mehr fehle allen Beteiligten aber auch der persönliche Kontakt. In so manchem Telefongespräch werde deutlich, wie groß die Sorgen und wie schwer die Einsamkeit auf vielen laste. Der persönliche Gottesdienstbesuch, das anschließende Gespräch auf dem Kirchplatz oder mal eben im Vorbeigehen ein paar Worte zu reden, das werde schmerzlich vermisst, so Diakon Kurt Gredel. Über allem schwebe außerdem noch die Frage, wie lange das Ganze wohl andauere. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen hätten daher beschlossen, dass sie sich in den kommenden Wochen ganz bewusst Zeit zum Gespräch nehmen wollen. „Jeder von uns wird sich zwei Stunden frei halten, um als Ansprechperson am Telefon parat zu sein“, teilt Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür mit. Pastoralreferent Fabian Frank ergänzt: „Niemand braucht die Sorge zu haben, dass wir mit einem Anruf bei der Arbeit gestört werden. Ganz im Gegenteil – wir sind immer für alle Menschen da, auch gerne für jene, die nicht zu unserem Stammpublikum gehören.“

Auch beim Spaziergang

Solch ein Gespräch lasse sich auch sehr gut bei einem kleinen Spaziergang führen. „Wer also nicht telefonieren will, sondern lieber persönlich an der frische Luft erzählen möchte, kann sich bei uns einfach melden und wir vereinbaren dann einen Termin“, ergänzt Gemeindereferentin Nathalie Wunderling. zg