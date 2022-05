Wie man im Kreisverkehr fair fährt

Ketsch. Den Kreisverkehr als Verkehrsanlage gibt es bereits seit dem Jahr 1899, teilt die Lokale Agenda mit. Damals entstand der vermutlich weltweit erste Kreisverkehr in Görlitz. Ab dem Jahr 1990 erlebte der Kreisverkehr auch in Deutschland einen Aufschwung und spielte seine Vorteile in Städten und Gemeinden erneut aus. Der Kreisverkehr sorgt bei mittlerem Verkehrsaufkommen für flüssigen Verkehr ohne lange Wartezeiten.

Bei geringem Verkehrsaufkommen entstehen gar keine Wartezeiten, da Fahrer herannahender Fahrzeuge den Verkehr im Kreisel beobachten und ihre Geschwindigkeit so steuern können, dass die Einfahrt in den Kreisverkehr ohne Verzögerung möglich ist.

In Ketsch befinden sich Kreisverkehre an den Ortseingängen von Schwetzingen und Hockenheim kommend und auf der Schwetzinger Straße beim Markplatz. Auch erfahrene Autofahrer wissen nicht immer, wie sie sich bei der Nutzung eines Kreisverkehrs verhalten müssen. Hier die wichtigsten Regeln:

Fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt. Einfahrende Fahrzeuge müssen die Vorfahrt achten (durch Schild angezeigt).

Beim Einfahren in den Kreisverkehr darf man nicht blinken (damit andere wartende Fahrzeuge nicht irritiert werden).

Beim Ausfahren aus dem Kreisel muss man rechts blinken.

Parallel fahrende Fahrradfahrer muss man vorlassen, falls man selbst den Kreisel verlassen will, der Radfahrer aber im Kreisel weiterfahren möchte.

Wer beim Ausfahren aus dem Kreisel nicht blinkt, verhält sich unfair! Einfahrende Fahrzeuge müssen unnötigerweise halten und warten, wenn ein Fahrzeug den Kreisel verlässt, ohne dies anzuzeigen. Neben dem Ärger und der Zeitverschwendung beim Warten entstehen auch zusätzliche Abgase, die unsere Umwelt belasten.

Schauen, anfahren, schalten, blinken, wieder schauen, ausfahren – im Kreisverkehr gibt es einiges zu tun. Das Blinken darf man sich dabei nicht sparen. Übrigens: Sogenannte unechte Kreisverkehre, bei denen das einfahrende Fahrzeug Vorfahrt hat, sind selten. Auch in Ketsch gibt es keinen. zg