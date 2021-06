Ketsch. Nach langen Monaten ohne Präsenzgottesdienste laden die evangelische und katholische Kirchengemeinden in der Enderlegemeinde nun wieder zu einem After-Work-Gottesdienst in den Pfarrgarten ein. Spielte beim vergangenen Online-Gottesdienst die Technik noch einen Streich, so geht es nun wieder ganz analog zu.

Am kommenden Mittwoch, 9. Juni, wird um 18.30 Uhr das Thema der Leichtigkeit im Mittelpunkt der Feier stehen. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst mit Piano und Querflötenspiel, teilen die Kirchengemeinden mit.

Anmeldung nicht vergessen

Der Zugang zum katholischen Pfarrgarten erfolgt über die Schwetzinger Straße 3. Bei Regenwetter wird in die St. Sebastian Kirche ausgewichen. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an Diakon Heiko Wunderling heiko.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de wird gebeten. Bis zum Erreichen der maximal zulässigen Teilnehmerzahl sei ein spontaner Besuch selbstverständlich möglich, heißt es abschließend. zg