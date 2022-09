Wieder mal ein Beweis, warum „schönferben“ relevant ist

Wenn Liedermacher Jürgen Ferber am Freitag, 30. September, um 19.30 Uhr im Central Kino auftritt, dann ist es erst das „zweite abendfüllende Konzert“ in der – nennen wir sie mit aller Vorsicht – Nach-Corona-Phase. Wobei man nicht weiß, was auf die Kultur im bevorstehenden Herbst und Winter noch alles zukommt. Das ist dem 58-Jährigen sehr wohl bewusst, doch die Pandemie hat ihn Respekt gelehrt,

...