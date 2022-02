Wiedereinstieg leicht gemacht

Ketsch. Tanzen hat viele gute Seiten, beispielsweise ist es ein Ganzkörpersport. Durch die Bewegungen werden Sehnen, Bänder und Organe stärker durchblutet. Das Herz-Kreislauf-System kommt in Schwung, die Beweglichkeit und die Ausdauer werden ebenso wie der Gleichgewichtssinn gefordert und verbessert. Und dann macht es auch noch Spaß – das wissen nicht zuletzt die Tanzfreunde in der Enderlegemeinde, die gewissermaßen eine gute und eine schlechte Nachricht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die schlechte ist, dass all jene Paare, die einen Anknüpfungspunkt suchen, um wieder aktiv zu werden einen Donnerstagabend verstreichen ließen – denn dann treffen sich tanzbegeisterte Menschen in der Enderlegemeinde, um ihrem Hobby, dem Paartanz, nachzugehen und Spaß zu haben. Die gute Nachricht ist, sie tun das regelmäßig und entsprechend ihres Könnens in zwei Gruppen. Die Gruppe 1 – Anfänger mit Vorkenntnissen – trifft sich donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr derzeit in der „Werderhalle“ (Sportraum in Ketsch, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße). Die zweite Gruppe – Fortgeschrittene – trifft sich Donnerstags von 20.45 bis 22 Uhr an gleicher Stelle. Die Kurse werden angeleitet vom C-Trainerpaar Petra und Burkhard Meyer. Einen weiteren Donnerstag sollte man nicht verstreichen lassen, wünschen sich die Tanzfreunde mit Verweis auf Petra Meyer, Telefon 06202/69 27 70 oder E-Mail: petra.meyer@tanzfreunde-ketsch.de zur Anmeldung. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2