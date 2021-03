Ketsch. Bereits beim jüngsten Monatstreffen erinnerten sich die Mitglieder der Lokalen Agenda an die Einweihung des großen „Insektenhotels“ im Bruchgelände vor 13 Jahren. Auf Initiative der Gruppe wurden noch fünf weitere Insektenhotels auf Ketscher Gemarkung errichtet. Verschiedene Gruppen und Vereine haben dafür die Patenschaft übernommen. In den vergangenen Tagen konnte bereits ein reger Besuch der Wildbienen in den „Hotels“ festgestellt werden.

Auf den Internetseiten der Lokalen Agenda findet man auch eine Anleitung zum Bau eines kleinen Modells für den eigenen Garten. So sieht man nun in Ketsch zahlreiche Insektenhotels auch in Privatgärten.

Extrem gefährdete Arten

Zu den Wildbienen gehören alle Bienen der Überfamilie Apoidea. Nicht dazu gehören die staatenbildenden Honigbienen sowie wild lebende Urformen oder verwilderte Stämme der Honigbiene. Wildbienen kommen auch in Siedlungsbereichen in großer Zahl vor. Weltweit gibt es 30 000 unterschiedliche Arten, in Deutschland sind über 500 bekannt. Von diesen stehen mehr als 230 auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Davon sind 26 sogar als „extrem selten“ eingestuft, das heißt, deutschlandweit kommen nur noch maximal zehn Exemplare der betreffenden Art vor.

Rund 95 Prozent der Wildbienenarten bilden die einzeln, solitär lebenden Arten. Wildbienen greifen Menschen von sich aus nicht an, betont die Lokale Agenda in einer Pressemitteilung.