Windräder im Entenpfuhl eher unwirtschaftlich

Ketsch. Zum Vorschlag von Dr. Andre Baumann, Windräder im Gewann Entenpfuhl aufzustellen (wir berichteten unter anderem in der Ausgabe vom 24. März), erreichte uns folgende Stellungnahme der CDU in der Enderlegemeinde:

„Die CDU Ketsch hatte sich von Anfang an klar gegen den Kiesabbau im Entenpfuhl positioniert und sich schon unmittelbar nach Gründung der BI „Rettet den Entenpfuhl“ an deren Seite gestellt. Entsprechende öffentlichkeitswirksame Aktionen wurden von der CDU Ketsch organisiert. So folgte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Landtag, Peter Hauck, der Einladung der Christdemokraten und nahm im November 2019 an einer Begehung des Entenpfuhls mit anschließender Diskussionsrunde teil“, heißt es.

Nur begrenzte Möglichkeiten

Im Februar 2020 sei zum Besuch des Wasserwerks Schwetzinger Hardt eingeladen worden, um sich über die Sicherheit der Trinkwasserversorgung aus erster Hand zu informieren. Da das Gewann Entenpfuhl aber im Regionalplan für den Rohstoffabbau ausgewiesen sei, blieben den Gegnern dieses Projekts nur begrenzte Möglichkeiten, den Kiesabbau und die damit verbundene Abholzung des Entenpfuhl-Waldes zu verhindern.

„Dass jetzt der grüne Landtagsabgeordnete Andre Baumann mit der Idee den Eindruck erweckt, man könne durch den Bau von Windrädern den geplanten Kiesabbau stoppen, verwundert uns schon sehr“, meint Rainer Fuchs, Fraktionsvorsitzender im Ketscher Gemeinderat. „Insbesondere deshalb, weil auch hierfür Waldfläche gerodet werden muss und zudem ein nicht geringes Konfliktpotenzial mit diversen Brutvogelarten besteht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eher Flaute

„Da will Herr Baumann den Entenpfuhl retten, indem er Windräder dort baut. Diese Idee hatten aber andere schon lange vor ihm“, fügt Helmut Schmid, stellvertretender Vorsitzender der Ketscher Christdemokraten hinzu. In der Tat hätte ein Blick in den Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim genügt. Die Fläche dort ist schon seit Jahren als mögliche Konzentrationszone für Windkraftanlagen ausgewiesen. Allerdings sind die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von fünf bis 5,25 Meter pro Sekunde vergleichsweise gering, sodass ein wirtschaftlicher Betrieb eher nicht zu erwarten sei. „Welcher Investor würde denn unter diesen Voraussetzungen den Bau einer solchen Anlage finanzieren“, fragen die Christdemokraten in Ketsch.

Transparenz vermisst

„Wir hätten von einem Landtagsabgeordneten zumindest ein Gespräch mit den betroffenen Kommunen im Vorfeld einer solchen Veröffentlichung erwartet. Damit wäre er wenigstens seinen eigenen Ansprüchen und denen seiner Partei an Bürgerbeteiligung und Transparenz gerecht geworden“, sind sich die Christdemokraten abschließend einig. zg

