Windräder sind doch ein guter erster Vorschlag

Ketsch. „Pandemie, Klima, Krieg, alles steht Kopf. Auf nichts ist mehr Verlass. Gerne erklären die Grünen der CDU jetzt auch wie Wirtschaft funktioniert“, heißt es in einer Stellungnahme von Ortsvereinssprecher Nikolaus Eberhardt: „Wo kein Investor, da kein Beton. Denn Windräder bauen weder das Land noch der Landtagsabgeordnete“, sagt er.

„Windräder bauen Unternehmen oder Bürgerenergiegenossenschaften. Wenn die Fläche freigegeben wird, muss erst jemand kommen, der das Geld in die Hand nimmt und das Windrad baut. Es gilt hier auch der zweite Hauptsatz der ökologischen Wirtschaftslehre: Nur wirtschaftliche alternative Energieformen werden sich durchsetzen. „Interessierte Unternehmen werden sehr genau rechnen. Und sollten Windräder im Entenpfuhl unwirtschaftlich sein, wird es dort keine geben“, sagt Fraktionsvorsitzende Heike Schütz. Natürlich sei ein Windradbau ein Konflikt. Aber was denn heute nicht mehr? Es sei eben die oft sehr undankbare Aufgabe der Politik, genau diese Konflikte anzupacken und Lösungen zu finden.

Ideen transparent diskutieren

Beim Thema Bürgerbeteiligung dürfe man nicht Ideen, Lösungen und eben Entscheidungen verwechseln. Dr. Baumann habe eine Idee vorgelegt, die viele Interessen zusammenführe. Es sei erst einmal eine Alternative zum Kiesabbau – offen auszusprechen in Transparenz. Alle anderen seien bisher nur dagegen. Und das reiche eben nicht.

„Auch die Kurpfalz müsse einen Beitrag leisten zum landesweiten Ziel von zwei Prozent Fläche für Wind- und Sonnenenergie.“ Die Fläche „Entenpfuhl“ sei die mit Abstand größte Fläche, die für Windenergie geeignet sei, erklärt Gemeinderat Günther Martin und rät der CDU in Ketsch, einen Blick in den Koalitionsvertrag ihrer Landespartei zu werfen und diesem dort vernünftigen Kurs zu folgen.

Auch für Brutvögel sei das Windrad die bessere Option. Aber hier seien die Grünen offen für Diskussionen und freuten sich auf den Austausch mit Rainer Fuchs und Helmut Schmid. „Wir brauchen erneuerbare Energien – schnell! Windräder sind eine Option. Gerade in einer komplizierteren Welt, in der die Faktenlage ins Unendliche zu steigen scheint, sind wir gut beraten, so zu entscheiden, dass die Anzahl der möglichen Handlungsoptionen zunimmt. Und das tut sie mit der Idee des Grünen- Landtagsabgeordneten Baumann.

Nikolaus Eberhardt (E-Mail: nick.eberhardt@gruene-ketsch.de) ruft dazu auf, weitere Ideen zu generieren. Wie wäre es denn mit einem Titel? „Energie-Kommune des Monats: Gemeinde Ketsch!“ Oder Schlagzeilen wie: „Neues Windrad entlastet Ketscher Bürger finanziell.“ So etwas würden sich die Grünen wünschen. Das erzeuge Innovation und Zuversicht, so die Mitteilung. zg

