Winterfestes Immunsystem

Ketsch. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Schwetzingen bietet Heilpraktikerin Sigrid Kaltwasser am Dienstag, 15. November, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus einen Vortrag zum Thema „Das Immunsystem winterfest machen“ an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wer besser weiß, wie das Energiesystem des Körpers funktioniert, kann es positiv für das eigene Wohlbefinden stärken“, schreibt Kaltwasser in ihrer Ankündigung. „Unsere Körper und seine Funktionen werden permanent mit Lebensenergie versorgt, worauf unter anderem die Traditionelle Chinesische Medizin, Yoga und Ayurveda beruhen. Um gesund zu sein, muss diese Lebensenergie frei und harmonisch fließen können.“

Anleitungen zu Bewegungsabläufen und Atemübungen werden als Skript ausgeteilt, schreibt Kaltwasser abschließend. zg