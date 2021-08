Wissenswertes für Pedaleure

Ketsch. Die Hockenheimerin Elisabeth Breunig zählt zu den erstmals ausgebildeten Rad-Guides Rhein-Neckar (wir berichteten), hat im August ihre ersten beiden dreieinhalbstündigen Touren ab dem Hockenheimer Wasserturm unter das Motto „Ohne Wasser kein Leben“ gestellt und mit zahlreichen Mitradlern interessante Ziele in der näheren Heimat erkundet.

Die jüngste Ausfahrt widmete sie auch ihren Vereinskollegen des Marathon-Team Ketsch. Ab der Rheinhalle führte die Route in den Rheinbogen, Richtung Siegelhain und Insultheimer Hof. Der kleine Stopp, der dem Natur-, Landschafts- sowie Wildschutzgebiet in der Auenniederung diente, war nur ein kleiner Teil der super informativen Radfahrt. Elisabeth Breunig berichtete neben bereits abgeernteten Getreidefeldern und Streuobstwiesen über den Zuckerrübenanbau, der Arbeitsplätze sichert: 80 Prozent der Wertschöpfung blieben in der Region, kurze Transportwege führten zu Kraftstoff- und Emissionseinsparungen.

Gestiegener Sojaanbau

Die Zuckerrübe nutze mit ihrem tiefen Wurzelsystem Nährstoffe aus unteren Bodenschichten und entziehe dem Boden mehr Stickstoff als gedüngt werde. Sie erwähnte auch den in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Sojaanbau in Baden-Württemberg und Bayern, wo im Gegensatz zu den gigantischen Anbauflächen in Südamerika keine Waldflächen geopfert werden müssen. Gut zu erkennen waren die blühenden Ackerrandstreifen, die Bienen, Hummeln und Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. zg