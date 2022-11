Fußballbegeisterung sieht für Peter Kumpf anders aus als das, was er aktuell wahrnimmt. „Im Allgemeinen sehe ich wenig Interesse an dieser Weltmeisterschaft (WM), aber dieses abnehmende Interesse ist mir auch bei der vergangenen WM in Russland schon aufgefallen“, so der Präsident des Vereins Sportvereinigung 06 Ketsch.

Er führt aus: „Bei der Frauen-Europameisterschaft (EM) war dies

...