Wo wachsen Datteln?

Ketsch. Zum achten Mal nahm die Neurottschule am Wettbewerb „Heureka! Mensch und Natur“ teil. Mit über 140 Schülern, 50 mehr als vergangenes Jahr, beteiligten sich die Klassenstufen drei bis acht am Wettbewerb. Nun wurden die Preise zugeschickt und die Siegerehrung fand in der Aula statt. Dankenswerterweise übernahm auch dieses Jahr der Förderverein der Neurottschule die Teilnahmegebühr von 3 Euro pro Schüler.

Es galt, 45 Fragen zu Themen zu beantworten, die es teilweise richtig in sich hatten. Wer sich selbst einmal testen möchte, findet alle Fragen und Antworten auf der Homepage des Heurekawettbewerbes unter http://www.inkas-berlin.de/heureka_aufgaben.html.

Zweiter auf Landesebene

Heureka-Sonderpreise Dritte Klasse: Zoelle Sedlmayr (1. Preis), Clara Zahn und Timo Hauser (3. Preis). Vierte Klasse: Jonathan Korbmann (1. Preis), Mio Ehret (2. Preis) sowie Luana Umuc und Emilia Stohner (3. Preis) – Nikos Tourgaidis (auf Landesebene 2. Preis). Fünfte Klasse: Max Rahn (1. Preis), Tom Wahl (2. Preis). Sechste Klasse: Leon Krebs (2. Preis) und Romy Stöcker (3. Preis). Achte Klasse: Fabian Bruchmann (1. Preis), Gennaro Kürten (2. Preis) und Gergö Fabi (3. Preis).

Beispielsweise wurde gefragt, ob der Koala in der freien Wildbahn einem Löwen, Affen oder einem Känguru begegnen kann oder aber, ob Masern durch Pilze, Bakterien oder doch eher durch Viren ausgelöst werden. Im Themenbereich „Natur und Umwelt“ war es hilfreich, wenn man sich gut beim Sonnensystem auskannte und wusste, ob Datteln an Bäumen, Sträuchern oder Palmen wachsen. Und zu guter Letzt musste man in „Technik und Fortschritt“ noch Grundkenntnisse übers Internet und zum GPS haben.

Der zweite Preis auf der Landesebene von Baden-Württemberg ging an einen Schüler der Neurottschule. Für seine herausragenden Leistungen gratulierte Schulleiter Joachim Rumold dem Viertklässler Nikos Tourgaidis.

„Natürlich ist die Schule auf alle ihre Preisträger stolz und freut sich über die tollen Erfolge“, schreibt die Leitung. Jeder Teilnehmer erhielt als Belohnung eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Die drei erfolgreichsten Schüler in jeder Klassenstufe bekamen darüber hinaus einen Sonderpreis. bf