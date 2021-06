Ketsch. Die Kolpingsfamilie unterstützt weiterhin aktiv die große Handysammelaktion des Kolpingwerkes Deutschland und Missio Aachen. Noch bis zum 27. Juni dauert die so genannte Woche der Goldhandys an. Smartphones enthalten mehr als 40 Rohstoffe und Gold ist der wertvollste davon. Ausrangierte Modelle sollen deshalb nicht in der Schublade oder im Müll landen, sondern der Wiederverwertung zugutekommen.

Über 40 Millionen Menschen werden weltweit durch moderne Sklaverei ausgebeutet – auch für die Gewinnung der Rohstoffe und die Produktion unserer Handys leiden Menschen unter ausbeuterischen und gefährlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Mit dem Erlös der Handyspenden unterstützt das Kolpingwerk und Missio Partner, die den Menschen helfen, sich daraus zu befreien – in den Philippinen und in vielen anderen Ländern Asiens und Afrikas.

In Rathaus und Bücherei

Ein verantwortungsvolles Miteinander von Mensch und Natur als Grundlage für eine gute und sichere Zukunft ist auch der Kolpingsfamilie Ketsch ein großes Anliegen. Gekennzeichnete Kartonboxen als Handy-sammelstellen sind aufgestellt im Rathaus und in der Gemeindebücherei. Regelmäßig werden die Sammelboxen geleert und die Handys zu Missio versendet. mf/zg