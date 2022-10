Wofür man danken soll

Ketsch. „Erntedank 2022 – irgendwie komisch. Wofür sollen wir eigentlich danken, angesichts der vielen Sorgen und Probleme in der Welt“ – Diakon Heiko Wunderling sprach damit zu Beginn der Andacht bei der Kolpingsfamilie vielen aus der Seele. Und doch, im Dialog mit Helga Rey ließ sich viel Gutes feststellen. Zu allem, was Diakon Wunderling an Negativem vorzubringen hatte – Sorgen um Existenzen und Arbeitsplätze, Hitzewellen mit Folgen, Energiekrise, Ukraine-Krieg – wusste Helga Rey eine Antwort.

Dankbar sein für das sommerliche Leben, unbeschwerte Ferientage beim Baden, für die Arbeit der Bauern auf den Feldern – und über allem steht das Leben in Frieden und Freiheit in unserem Land – Helga Rey sprach damit allen Anwesenden aus dem Herzen. „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens“, zitierte sie. Für die kleinen und großen Dankbarkeiten im Alltag hatte sie ein kleines Büchlein als „Give away des Abends“ mitgebracht.

Gelebte Gemeinschaft

Die Kolpingsfamilie feiert Erntedank im katholischen Pfarrheim. © Meixner

Zum Ausklang der Erntedankandacht haben Zwiebel- und Apfelkuchen mit neuem Wein seit vielen Jahren Tradition bei der Kolpingsfamilie. Es wurde in geselliger Runde genossen und in gewisser Dankbarkeit für den guten, besonderen Abend in gelebter Gemeinschaft. mf