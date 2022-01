Eine schöne Erfolgsgeschichte legten Anna und Matze Wurm im vergangenen Jahr hin. Als „Notes from the living room“ brachten es die leidenschaftlichen Musiker nicht nur zu einer Nominierung für den Deutschen Pop Preis, sondern ihr Video zum Song „Skyrocket“ wurde von der Deutschen Popstiftung gleich zum besten in 2021 gekürt. Die zweifachen Eltern erlebten mit ihrem Hobby Gänsehautmomente,

