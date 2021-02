Ketsch. Seit drei Monaten bietet Run For Your Life in Kooperation mit DJ la Dous und DJ 5tefan5 in regelmäßigen Abständen die kostenlosen Live-DJ-HIIT-Events im Livestream an. Für Fasching haben sie sich eine besondere Fitness-Aktion überlegt: Das HIIT-Faschings-Workout mit dafür perfekt abgestimmten Faschingshits am Freitag, 12. Februar, ab 18 Uhr.

AdUnit urban-intext1

HIIT ist eine Trainingsmethode und steht für High Intensity Interval Training – also kurze, hochintensive Belastungsphasen die sich mit kurzen Erholungsphasen abwechseln. Die Trainer Katja Fey, Christian Beck und Mario Siebig werden die Teilnehmer bei den Streaming mit verschiedenen HIIT- und Tabata-Einheiten zum Schwitzen bringen.

Party in den eigenen vier Wänden

Durch die Aktion haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine besondere Faschingsparty in den eigenen vier Wänden und gemeinsam mit vielen weiteren Teilnehmern über den Livestream zu erleben.

DJ la Dous stimmt ab 18 Uhr ein, ehe um 18.30 Uhr das 60-minütige Workout startet. Ab 19.30 Uhr ist mehr Zeit für mehr Bewegung zu den Faschingshits. Der Link zum Livestream via Zoom lautet: https://us02web.zoom.us/j/. zg/mab