Ketsch. Seit drei Monaten bietet Run For Your Life in Kooperation mit DJ la Dous und DJ 5tefan5 in regelmäßigen Abständen die kostenlosen Live-DJ-HIIT-Events im Livestream an. Für Fasching haben sie sich eine besondere Fitness-Aktion überlegt: Das HIIT-Faschings-Workout mit dafür perfekt abgestimmten Faschingshits am Freitag, 12. Februar, ab 18 Uhr.

DJ la Dous stimmt ab 18 Uhr ein, ehe um 18.30 Uhr das 60-minütige Workout startet. Ab 19.30 Uhr ist mehr Zeit für mehr Bewegung zu den Faschingshits. Der Link zum Livestream via Zoom.