Workshops starten

Ketsch. Die TSG bietet Sommerworkshops an, die im Juli beginnen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. In der Zeit von 1. bis 28. August ist allerdings trainingsfrei, informiert die TSG.

Faszien-Yoga – das etwas sportlichere Yoga ist montags ab 4. Juli vorgesehen, die zehn Einheiten finden jeweils von 11.15 bis 12.15 Uhr in der TSG Halle, Waldsportplatz 4, in Ketsch statt.

Pilates stärkt Körper und Seele und kann dienstags ab 5. Juli die Teilnehmer erfreuen. Die zehn Einheiten werden jeweils von 20.30 bis 21.30 Uhr in der TSG-Halle, Waldsportplatz 4, durchgeführt.

Zumba – mit Spaß zur Bikinifigur heißt es mittwochs ab 6. Juli, wenn es mit der ersten von zehn Einheiten, jeweils von 20 bis 21 und von 21 bis 22 Uhr in der TSG Halle, Waldsportplatz 4, losgeht.

Stretching macht dagegen Sommerpause. Der Neustart ist für Mitte Oktober geplant, heißt es in der Pressemitteilung der TSG.

Alle Kurse werden von qualifizierten Übungsleitern geleitet. Für weitere Information steht die Homepage www.tsg-ketsch.de zur Verfügung, darauf sind auch die Anmeldeformulare zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte an Gaby Montag, E-Mail an gaby.montag@tsg-ketsch.de, Telefon 06202/6 84 92, oder Petra Meyer, E-Mail an petra.meyer@tsg-ketsch.de, Telefon 06202/69 27 70, wenden. zg