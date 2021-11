Würdigung an die Trümmerfrauen

Ketsch. Nach einer längeren „Corona-Pause“ startet das Nachmittagskino im Central wieder: Wer Lust hat, zusammen mit anderen Besuchern bei einem schönen Film Zeit miteinander zu verbringen, ist im Nach-mittagskino richtig. Das vom Seniorenbeirat in Kooperation mit dem Verein Central Kino Ketsch durchgeführte Projekt bietet jeden zweiten Mittwoch im Monat – jeweils um 15 Uhr – die Gelegenheit, im Central Kino einen Film anzusehen.

Der Eintritt zum Nachmittagskino kostet 5 Euro. Größere Gruppen werden gebeten, sich vorab im Seniorenbüro unter der Telefonnummer 06202/60 69 05 im Rathaus zu melden.

Lasst uns aufräumen

Der erste Termin ist am Mittwoch, 10. November. Gezeigt wird der Film „Rama dama“ von Josef Vilsmaier. Der berührende Streifen mit Vilsmaiers Frau Dana Vavrova und Werner Stocker in den Hauptrollen ist eine Art Würdigung der Trümmerfrauen und ein Heimatfilm der besonderen Art. „Rama dama“ – in Hochdeutsch: lasst uns aufräumen! – war im München der 40er und 50er Jahre die positive Aufforderung, die Spuren des Krieges zu beseitigen. zg