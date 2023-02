Yasin Öztürk gewinnt Spitzenpartie

Ketsch. Die beiden Gruppen des Vereinsturniers des Ketscher Schachclubs gehen nach neun gespielten Runden in die Endphase. In der Spitzenbegegnung der Gruppe A setzte sich Yasin Öztürk gegen Marcel Herm durch und verteidigte damit seine Tabellenführung. Eine starke Vorstellung zeigte Hans Peter Detter bei seinem Sieg gegen Philipp Wadlinger. Florian Schrepp besiegte unterdessen Heinz Sessler und wahrte somit seine Chancen auf einem Platz auf dem Treppchen. Andreas Leinenbach holte bei seinem Erfolg gegen Kai Schäfer einen wertvollen Punkt gegen den Abstieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Gruppe B liegt Simon Hinkel weiter ungefährdet an der Spitze, mit dem Sieg gegen Jannik Huck baute er seine Führung weiter aus. Patrick Kohlmeier bezwang Karl Heinz Schleich und hat nun Kontakt zur Spitzengruppe. Alfred Kief schlug zudem Philipp Schmale, während sich Leon Ossenkopp und Martin Herde den Punkt teilten.

Kampflos ins Pokalfinale

In der Bezirkspokalrunde kam das Ketscher Team im Halbfinale zu einem kampflosen Sieg gegen Großsachsen und steht nun zum vierten Mal in Folge im Finale. Dort trifft der SC allerdings auf Ladenburg – „einen ganz schweren Kontrahenten. Gegen die eine Klasse höher spielenden Ladenburger wird es nicht einfach sein, den im Vorjahr errungenen Pokal zu verteidigen“, schreiben die Ketscher. Die Spieler gingen aber mit dem nötigen Selbstvertrauen in die Partie.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga Bisherige Partien machen Lust auf mehr Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tischtennis im Verband TV jetzt mit besten Titelchancen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasnachtsumzug Fasching in Ketsch: Marschall notiert für den Umzug bis jetzt 73 Nummern Mehr erfahren

An diesem Freitag, 24. Februar, findet das Schnellschachturnier für den Monat Februar statt. Um rege Teilnahme wird gebeten. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg