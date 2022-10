Zähler selbst ablesen

Ketsch. Das Wasserwerk bietet seinen Kunden wieder die Möglichkeit der Selbstablesung der Haus- und Gartenwasserzähler an, wie die Gemeinde mitteilt. Alle Kunden erhalten Ablesekarten und haben sodann verschiedene Möglichkeiten, den festgestellten Zählerstand an das Wasserwerk zu melden:

Die ausgefüllte Karte kann an die Ablesefirma zurückgeschickt oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Des Weiteren kann der Zählerstand per Fax gemeldet werden. Es ist aber auch eine Eingabe über das Internet möglich. Die Autorisierung erfolgt per Kundennummer und Passwort – diese sind auf der Ablesekarte zu finden. Den Link hierzu finden Interessierte ab Dienstag, 25. Oktober, auf der Homepage der Gemeinde unter www.ketsch.de.

Die Ablesung muss bis Donnerstag, 10. November, erfolgt sein. Ist dies nicht der Fall, wird der Verbrauch aufgrund des Vorjahresverbrauchs geschätzt, teilt die Gemeinde abschließend mit. gvk/zg