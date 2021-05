Ein grüner Drache, einige Feen und sogar ein Einhorn wurden am Freitag in der Kolpingstraße gesichtet. Der Zauberwald im Garten bescherte den Mädchen und Jungen der Tagesstätte „Villa Sonnenschein“ einen außergewöhnlichen und vom Team liebevoll gestalteten Kindergartentag zu Beginn der Pfingstferien. „Unter anderem musste ja unsere Fasnachtsfete in diesem Jahr entfallen und nun haben die

...