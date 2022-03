Ketsch. Die katholische Kirchengemeinde erreichte dieser Tage der Vorschlag, mit dem hissen der Ketscher Fahne – die die gleiche Farbgebung hat wie die ukrainische Flagge – ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen und dem Land, das von Russlands Armee unter Wladimir Putin angegriffen wurde, zu zeigen, heißt es in einer Mitteilung.

Einziger Unterschied sei die farbliche Anordnung – Ketsch sei längsgestreift, die Ukraine habe die Streifen quer. Doch das sei sicherlich unerheblich, es gehe um das Zeichen der Verbundenheit, heißt es weiter.

Aufruf an Fahnenbesitzer

Vor dem Rathaus ist die Gelb-Blaue Ketscher Fahne gehisst – ein Zeichen für die blau-gelbe Ukraine. © Scholl

„Deshalb wäre es sehr schön, wenn in den nächsten Tagen in Ketsch viele blau-gelbe Fahnen an den Häusern wehen – dazu mögen alle Fahnenbesitzer mitmachen.“ Eine ukrainische Friedensfahne für den Kirchturm von St. Sebastian als weithin sichtbares Zeichen müsse allerdings in der Anschaffung noch geprüft werden, heißt es. Vor dem Rathaus ist derweil die Ketscher Fahne in Gelb-Blau bereits gehisst, wie es der Gemeinde seit 1957 zeitgleich mit der Verleihung des neuen Wappens zugestanden wird. mf/mab

