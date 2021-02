Ketsch. Unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten in der Walldorfer Straße aus dem Fundament gerissen und aufgebrochen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Februar, 21 Uhr und Sonntag, 21. Februar, 8 Uhr. Die Täter haben den Automaten hinter die Sportanlage in ein nahegelegenes Waldstück transportiert und dort gewaltsam geöffnet. Die Täter entnahmen nach Polizeiangaben die darin befindlichen Zigaretten sowie das Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/28 80 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden. pol