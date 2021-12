Zuhause kreativ sein

Ketsch. Die Bastelstunde für Kindergarten- und Grundschulkinder kann wegen der Pandemie nicht wie gewohnt in der Bücherei stattfinden – Deshalb bietet das Büchereiteam Basteltüten zum Mitnehmen an.

Dazu ist eine Anmeldung nötig. Diese kann ab Montag, 10. Januar, 8 Uhr, unter Telefon 06202/60 67 76 erfolgen. Die Materialkosten betragen für Kindergartenkinder 2,50 und für Grundschulkinder 3,50 Euro. Die Tüten müssen bis Donnerstag, 13. Januar, bezahlt werden. Die Bezahlung erfolgt entweder mit 2G-Nachweis direkt in der Bücherei oder kontaktlos über den Briefkasten. In diesem Fall soll der Name des Kindes auf den Briefumschlag geschrieben werden. Jennifer Bayer bereitet daraufhin die Basteltüten vor.

Abholung vor Ort

Ab Montag, 17. Januar, können die Basteltüten abgeholt werden. Neben den Materialien finden die Kinder auch eine Anleitung, die das Kreativsein ganz einfach macht. zg