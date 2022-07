Ketsch. Der Verein Sonnenente, für den am Mittwoch, 13. Juli, um 18 Uhr bei der Jahreshauptversammlung auch Neuwahlen anstehen, nimmt in einer Mitteilung die Zukunft der Solarenergie in den Blick.

Das Land Baden-Württemberg weite im nächsten Jahr die Solarpflicht auf bestehende Gebäude aus. Ab 1. Januar 2023 müssten bestehende Wohn- und Nichtwohngebäude bei einer grundlegenden Dachsanierung mit einer Photovoltaikanlage versehen werden, heißt es in einer Mitteilung. Wer ab 2023 sein Dach saniere, müsse 60 Prozent der solargeeigneten Dachfläche mit Photovoltaikmodulen belegen. Zur Erfüllung des Gesetzes könne auch eine solarthermische Anlage errichtet werden. Im Südwesten gebe es pro Jahr rund 50 000 grundlegende Dachsanierungen. Die Zahl neuer Solaranlagen werde daher vermutlich deutlich zunehmen.

In Ketsch gab es zum Jahreswechsel neben den acht Gemeinschafts-Solarstromanlagen 5023 weitere – im letzten Jahr wurden davon 370 Solarstromanlagen montiert. Für weitere Anlagen gebe es noch viele geeignete Dächer – ist der Verein Sonnenernte sicher. zg