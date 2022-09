Zum 80. Geburtstag in Erinnerungen schwelgen

Ketsch. Der Jahrgang 1941/42 traf sich in der Enderlegemeinde im Gasthaus „Goldenes Lamm“ in der Schwetzinger Straße, um gemeinsam den 80. Geburtstag zu feiern.

Bei Kaffee, Kuchen und einem schmackhaften Abendessen sowie Musik und Gesang verflogen die Stunden der Teilnehmer wie im Flug. „Weißt du noch ...“ – wunderbar konnte man zusammen in Erinnerungen schwelgen und sich über gemeinsam Erlebtes austauschen. Das ist doch jedes Mal sehr spaßig, zumal sich die individuellen Merksätze ganz herrlich ergänzen. Jeder Einzelne hat doch wieder eine nuanciert andere Betonung in seiner Erinnerung gespeichert. So war es nicht verwunderlich, dass sich alle beim viel zu frühen Abschied einig waren, dass es einmal mehr ein sehr gelungenes Fest war./ zg