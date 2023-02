Zum Einkaufen mitfahren

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet – in Zusammenarbeit mit der Nachbar-schaftshilfe der Gemeinde Ketsch – Einkaufsfahrten an, um die Seniorinnen und Senioren in der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen und zudem das freundschaftliche Miteinander zu stärken. Die Seniorinnen und Senioren werden zu Hause abgeholt und auch wieder zurückgebracht. Die jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygieneregelungen werden eingehalten.

Aufgrund der großen Nachfrage werden die Einkaufsfahrten nun zweimal im Monat – abwechselnd zum Globus in Hockenheim und zum Einkaufscenter in Edingen-Neckarhausen – angeboten. Der nächste Termin ist am Montag, 27. Februar, in Edingen-Neckarhausen. Abfahrt in Ketsch ist um 10 Uhr.

Rechtzeitig anmelden

Zur besseren Planung der Fahrten wird um eine rechtzeitige Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/4 09 53 41, gebeten. Wer Interesse an einer Einkaufsfahrt innerhalb von Ketsch hat, kann sich ebenfalls bei Anita Pohl melden. zg