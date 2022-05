Zum Start 36 Kilometer

Ketsch. Paddlerinnen und Paddler des Wassersportclubs haben die Saison eröffnet: Gepaddelt wurden 36 Kilometer auf dem Rhein von Leopoldshafen nach Ketsch. Morgens trafen sich die Mitglieder zum Laden der Boote, ein Zweier- und acht Einer-Kajaks mussten verladen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor dem Start in Leopoldshafen an der Autofähre trafen sich die Ketscher beim Imbiss Rheinblick zu einem Kaffee. Dann ging es los. Die Saison wurde mit einem dreimaligen, kräftigen Ahoi begrüßt. In Germersheim wurde die Mittagspause beim dortigen Imbiss gemacht. Die Currywurst, der Wurstsalat oder der Flammkuchen schmeckten gut.

Päuschen auf der Kiesbank

Frisch gestärkt ging es wieder auf den Rhein und die Gruppe fuhr flott weiter. Kurz vor Speyer wurde auf einer Kiesbank eine weitere Pause eingelegt. Einige nutzten die Zeit, um den mitgebrachten Kaffee zu genießen. Die Gruppe paddelte an Speyer mit der herrlichen Aussicht auf den Dom und die Strandpromenade vorbei und kam gegen 17 Uhr am Bootshaus in Ketsch an. Dort wurden die Paddler mit einem Kuchen empfangen. Alle waren sich einig, dass es ein rundum sehr gut gelungener Paddeltag war. moe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2