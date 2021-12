Die Datenerfassung zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Nähe von Naturschutzgebieten ist ein zusätzlicher Aufwand für die Landwirte – aber er dürfte überschaubar und sinnvoll sein. Denn letztlich geht es nur um eine Zusammenführung bereits bestehender Daten: Landwirte müssen nämlich schon seit langem genau Buch führen, welche Arten und Mengen von Pestiziden sie verwenden. Eine Digitalisierung dieser Vorgänge würde es allen Beteiligten leichter machen und auch Schlussfolgerungen zulassen.

Eine gewisse Sorge der Landwirte ist dabei aber auch verständlich: In einer Gesellschaft, die sich immer weiter von der Natur entfernt, in der gleichzeitig aber manche Bürger immer ideologischer ihre persönliche Vorstellung von Umweltschutz durchzusetzen versuchen, kann es schnell zu Konflikten kommen. Sinnbildlich mag hier der hippe Großstadtbewohner sein, der bei seinem „Ausflug in die Natur“ den auf dem Feld arbeitenden Landwirt über nachhaltige Anbaumethoden belehren will.

Doch abseits dieser ideologischen Konfliktlinien ist es tatsächlich wichtig, Pestizide zurückhaltend und gezielt einzusetzen. Zwar gibt es – und das wird in dieser Diskussion leider oft vergessen – kaum eine größere Errungenschaft als die Nutzung der Pflanzenschutzmittel: Hungersnöte durch Krankheiten, Pilze und Schädlinge haben in der Menschheitsgeschichte unzählige Opfer gefordert. Gerade in der Nähe von Naturschutzgebieten sollte es aber selbstverständlich sein, möglichst zurückhaltend zu agieren. Denn wie immer macht die Dosis das Gift. Eine zentrale Erfassung ist also im Interesse aller Beteiligter, um zukunftsfähige Lösungen zu finden und Landwirtschaft und Naturschutz zusammenzuführen.