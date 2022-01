Zusätzliches Impfangebot

Ketsch. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises weilt am Samstag, 29. Januar, in Ketsch und bietet Impfungen in der Rheinhalle an (wir berichteten). Dabei hilft der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Und darüber hinaus führt das DRK einen Tag später, am Sonntag, 30. Januar, selbst eine Corona-Impfaktion in der Rheinhalle durch.

Die Impfaktion wird unter der Leitung der Praxis Alexander Ader und mit der Unterstützung der Gemeinde durchgeführt. Der Allgemeinmediziner Ader, der seine Praxis in Oberhausen-Rheinhausen hat, führte auch bereits die Impfaktion im Bootshaus des Wassersportclubs durch (wir berichteten).

Das DRK hat ausschließlich den mRNA-Impfstoff von Moderna zur Verfügung, davon seien insgesamt 250 Einheiten vorhanden, weshalb nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden könnten. Der Impftermin werde ohne Terminvergabe stattfinden. Die Aktion starte um 9 bis spätestens 16 Uhr – je nachdem wie lange der Impfstoff reiche, heißt es.

Ausweis nicht vergessen

Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Zum Impftermin müsse Folgendes mitgebracht werden: Ausweis, Impfpass, Gesundheitskarte sowie gegebenenfalls die vorab ausgefüllten Formulare („RKI-Informationsmaterial zum Impfen – Aufklärungsmerkblatt zur Covid-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff“ können via www.rki.de/de/content/infekt/impfen/materialien/covid-19-aufklaerungsbogen-tab.html heruntergeladen werden). Es werde auch vor Ort Formulare geben. zg

