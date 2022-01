Zusätzliches Impfangebot in Rheinhalle

Ketsch. „Nachdem wir das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises und die Gemeinde Ketsch am 29. Januar bei der Impfaktion in Ketsch unterstützen, führen wir selbst am Sonntag, 30. Januar, eine Corona-Impfaktion in der Rheinhalle durch“, teilt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in einer Mitteilung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Impfaktion wird unter der Leitung der Praxis Alexander Ader und mit der Unterstützung der Gemeinde durchgeführt. Der Allgemeinmediziner Ader, der seine Praxis in Oberhausen-Rheinhausen hat, führte auch bereits die Impfaktion im Bootshaus des Wassersportclubs durch (wir berichteten).

Das DRK hat ausschließlich den mRNA-Impfstoff von Moderna zur Verfügung, davon seien insgesamt 250 Einheiten vorhanden, weshalb nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden könnten. Der Impftermin werde ohne Terminvergabe stattfinden. Die Aktion starte um 9 bis spätestens 16 Uhr – je nachdem wie lange der Impfstoff reiche, heißt es.

Formelles nicht vergessen

Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Zum Impftermin müsse Folgendes mitgebracht werden: Ausweis, Impfpass, Gesundheitskarte sowie gegebenenfalls die vorab ausgefüllten Formulare („RKI-Informationsmaterial zum Impfen – Aufklärungsmerkblatt zur Covid-19-Impfung mit mRNA-Impfstoff“ können via www.rki.de/de/content/infekt/impfen/materialien/covid-19-aufklaerungsbogen-tab.html heruntergeladen werden). Es werde auch vor Ort Formulare geben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2