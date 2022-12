Zuschuss vom Land für Alte Schule in Ketsch

Ketsch. Wie das Kultusministerium mitteilt, unterstützt das Land Baden-Württemberg die Kommunen als Schulträger dauerhaft nicht nur beim Bau, sondern seit dem Jahr 2020 auch bei der Sanierung von Schulen. So stehen seit dem Doppelhaushalt 2020/2021 pro Jahr jeweils 100 Millionen Euro für den Bau von Schulen sowie für deren Sanierung zur Verfügung. Zusammen mit den Fördermitteln in Höhe von 8 Millionen Euro für Ganztagsbaumaßnahmen helfe das Land den kommunalen Schulträgern in diesem Jahr mit etwa 208 Millionen Euro bei ihrer originären Aufgabe.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) freut sich darüber, dass im Sanierungsprogramm für das Jahr 2022 für öffentliche Schulträger alle 70 Sanierungsmaßnahmen mit einem Volumen von etwa 59 Millionen Euro berücksichtigt werden konnten.

Besonders freut es Sturm, dass die Gemeinde Ketsch zur laufenden Erweiterung der Alten Schule, wobei in einem Anbau mit Gesamtkosten von rund 3,1 Millionen Euro acht weitere Klassenzimmer entstehen (wir berichteten mehrfach), eine Zuwendung in Höhe von 429 000 Euro erhalten wird. Sturm: „Wir investieren in die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Das ist die Basis für eine gute Zukunft unseres Landes.“

„Ich finde es gut, dass das Land und der Bund die Kommunen bei dieser gewaltigen Herausforderung unterstützen. Denn eine Schule ist mehr als vier Wände, sie ist Lern- und Lebensraum zugleich. Das Förderprogramm ist eine echte Investition in gute Bildung. Denn: In einer Umgebung, in der Kinder sich gut aufgehoben fühlen, können sie besser lernen“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen.

Auch zum Klimaschutz trüge die Sanierung von Gebäuden einen wichtigen Teil bei, so Baumann weiter. „Wir müssen alles daran setzen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg geht auf Gebäude zurück. Das Land geht als Vorbild voran, indem es durch kluge Sanierungen in Schulen die Klimabilanz verbessert.“