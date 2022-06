Zwei E-Bikes von Autodach in Ketsch gestohlen - Zeugen gesucht

Ketsch. Einen Schaden von knapp 9000 Euro haben unbekannte Täter mit dem Diebstahl von zwei E-Bikes in Ketsch verursacht. Laut Angaben der Polizei hatten sich die beiden Fahrzeuge der Marke Canyon auf einem Fahrradträger befunden, der an einem Autodach befestigt war. Das Auto hatte sich an der Kreuzung Gartenstraße/Achternweg befunden.

Die unbekannten Täter entwendeten die beiden E-Bikes zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 2.30 Uhr am Donnerstag und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 06202/2880 mit dem Revier in Schwetzingen in Verbindung zu setzen.