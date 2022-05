Zwei Titel im Jubeljahr

Ketsch. Einen in der Vereinshistorie noch nie dagewesenen Erfolg feierte am vorletzten Spieltag die erste und zweite Mannschaft des Schachclubs, der sich im Jubiläumsjahr des 100-jährigen Bestehens befindet: Beide Teams errangen in ihrer jeweiligen Klasse die Meisterschaft.

In der Bereichsliga Nord 1 sicherte sich Ketsch I vorzeitig den Titel. Obwohl man mit dreifachem Ersatz gegen Lindenhof II antrat, gelang ein deutlicher Sieg. Nach drei schnellen Erfolgen von Martin Schrepp, Florian Schrepp und Patrick Kohlmeier sowie zwei Remisen von Hans Peter Detter und Lorenz Blocher hatte man vier Punkte auf dem Konto. Werner Ries willigte in leicht besserer Stellung in die Punkteteilung ein und sicherte so den Gesamtsieg. Marcel Herm und Yasin Öztürk stellten den 6,5:1,5-Sieg sicher. Eine Runde vor Schluss ist die Mannschaft ohne Punktverlust uneinholbar an der Tabellenspitze.

Annette Schrepp mit guten Nerven

Einen wahren Krimi lieferte die zweite Vertretung im Spitzenspiel der Kreisklasse A gegen Reilingen. Lukas Siegel und Ron Freudenberger zeigten bei ihren Siegen ihre ganze Klasse. Christian Heiser schaffte ein Unentschieden. Es stand 2,5:2,5, ehe an Brett zwei die Entscheidung fallen musste: Annette Schrepp zeigte die besseren Nerven und holte mit ihrem Sieg die Meisterschaft nach Ketsch. Bedenkt man, dass die Mannschaft regelmäßig Spieler an die erste Mannschaft abgeben musste, ist der der Gewinn der Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg ein sehr schöner Erfolg.

Ketsch III hatte überraschend gegen Viernheim keine Probleme, siegte mit 3,5:0,5. Marc Fugger zeigte eine tadellose Leistung, Gerhard Teichmann verließ ebenfalls als Sieger das Brett und Jannick Huck verbesserte seine sensationelle Serie mit einem weiteren Sieg und hat nun in acht Partien die optimale Punktzahl erreicht. Philipp Schmale rundete mit einem Remis den Gesamterfolg ab. Die Mannschaft liegt in der Kreisklasse B auf einem Aufstiegsplatz.

Die vierte Vertretung gewann gegen Lampertheim II mit 2,5:1,5. Der junge Lennart Rudel siegte an Brett 1, Paul Luca Marotta fuhr ebenfalls den ganzen Punkt ein und Leyla-Joelle Blaß holte einen halben Punkt.

Am Freitag, 27. Mai, findet das Blitzschachturnier für Mai statt. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

