Sie drehten ihre Köpfe, schauten mal in die gleiche, mal in die entgegengesetzte Richtung, sodass der Betrachter den Eindruck gewann, sie befänden sich angeregt im Gespräch wie Statler und Waldorf in der Muppet Show: Graureiher und Kormoran saßen unlängst im Dezember auf einem Ast und schienen die Aussicht auf diesem erhöhten Punkt am Altrhein zu genießen.

Ob sich die Vögel über einen

...