Zweiter Blick

Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

was ist bei euch von Weihnachten geblieben? Ich bin ja nur froh, dass der dämliche Glitzerbaum längst weg ist, der nur den Platz von meinem Körbchen blockierte. Ansonsten sind bei mir die Sachen geblieben, die mein Herrchen feierlich in knisterndes Papier unterm Baum drapiert hatte.

Ich hatte direkt mal an allem geschnuppert, und das ein oder andere Päckchen war durchaus interessant für meine Nase. „Jetzt noch nicht“, mahnte mein Herrchen mit Verweis auf die Bescherung. Bescherung? Ich erinnerte mich nur ganz dunkel daran, dass mein Herrchen mal sagte: „Marley, das ist ja jetzt eine schöne Bescherung“, als ich damals als Welpe kurz meine Blase nicht unter Kontrolle hatte, aber wie gesagt, das ist lange her. Kurzum: Am besten an meinen Geschenken fand ich die Leckerlis und das neue Spielzeug mit dem lustigen Quietscheffekt. Macht richtig Spaß, dieses Teil herumzuwirbeln.

Weniger spannend fand ich so einen seltsamen Strickstrumpf, der sich als Hundepulli entpuppte und den ich eher anhatte, als mir lieb war. Mein Herrchen war gleich begeistert! Immerhin sei das Teil handgemacht in Ketsch von der lieben Loni, bestimmt aus Wolle von glücklichen Schafen und sogar im Wollprogramm der Waschmaschine zu reinigen. Na ja, mir eigentlich total egal. Doch zugegebenermaßen ist dieses Strickteil doch recht nützlich, gerade jetzt, wenn es morgens sprichwörtlich „saukalt“ ist und man wie ich zu der Hundesorte „mit-ohne-Unterfell“ gehört.

Manches ist eben erst auf den zweiten Blick sinnvoll, doch meine Leckerlisammlung vom Fest der Feste würde ich trotzdem gegen keinen Strickstrumpf der Welt eintauschen.

Euer Marley csc

