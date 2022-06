Zwölf Teams stehen für das Ketscher Fischerstechen bereit

Ketsch. Wenn in farbenfrohen Kostümen auf dem Hohwiesensee wieder die gemeldeten Mannschaften mit Lanzen in die Boote steigen, um den gegnerischen Stecher bestenfalls eine Abkühlung im Badegewässer zu verschaffen, dann ist wieder Fischerstechen in Ketsch. „Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder durchstarten können“, freut sich Ralf Rapp vom Organisationsteam.

Auch wenn die Veranstaltung in diesem Jahr nicht ganz so ablaufen wird, wie man es von den letzten Fischerstechensausen her kennt, sei jede Menge Spaß und Unterhaltung garantiert.

„Wir werden aller Voraussicht nach am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr mit den ersten ,Stechen’ starten. Dazu sind alle herzlich willkommen, um die Mannschaften vom Freibadestrand aus anzufeuern und das spannende Treiben auf dem Wasser zu verfolgen“, sagt Ralf Rapp mit der entsprechenden Vorfreude.

Für das leibliche Wohl in Form von kühlen Getränken und kulinarischen Spezialitäten sei bestens gesorgt. Es werde allerdings kein großes Zelt geben, sondern Bierbänke, die unter Sonnenschirmen stehen und „wir werden den Freitag gemütlich am See ausklingen lassen“, sagt Rapp.

Strategischer Ortswechsel

„Am Samstag werden wir wieder gegen 13 Uhr starten und etwa gegen 18 Uhr ist die Siegerehrung mit Pokalvergabe für die besten Damen- und Herrenmannschaften geplant. Natürlich erhalten auch die schönsten Kostüme wieder einen Preis“, erklärt Rapp den Ablauf.

Dann werde die Location quasi gewechselt, denn am Samstagabend soll es eine „After-Stechen-Party“ auf dem Beachplatz der TSG Ketsch geben. „Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahr auf die Beachparty am Freibadestrand zu verzichten, da wir Anfang des Jahres noch nicht absehen konnten, ob überhaupt ein Stechen stattfinden kann. Daher war es für uns sicherer und auch aus wirtschaftlichen Gründen besser, eine Location für die Party zu wählen, bei der die Infrastruktur weitestgehend schon vorhanden ist“, führt Ralf Rapp weiter aus.

Alle Teams beim Fischerstechen bekämen hierzu „Eintrittsbänder“, doch seien selbstverständlich auch Fans und besonders ehemalige Teams willkommen, wenn die bekannten DJs dann beim Beachplatz der TSG auflegen.

Frist läuft bis Ende Juni

„Wir können so zusätzlich besser kontrollieren, dass es nicht zu voll wird, was in diesem Jahr aufgrund der hygienischen Anforderungen in der noch immer andauernden pandemischen Lage sicher sinnvoll und notwendig ist. Wenn sich, was wir alle hoffen, in den nächsten Jahren die Lage wieder entspannt, dann werden wir natürlich wieder in bekannter Manier am Freibadestrand feiern – dies ist aktuell der feste Plan“, informiert Rapp aus dem Organisationsteam.

Derzeit hätten sich zum Fischerstechen bereits zwölf Mannschaften angemeldet. „Es sind aktuell sechs Damenmannschaften und sechs Herrenmannschaften, wobei durchaus einige Stammmannschaften zu verzeichnen sind. Doch gerade bei den Damen gibt es auch einige Neulinge, was uns sehr freut. Wir sind ja sozusagen am Anfang der Anmeldephase und die Anmeldefrist läuft noch bis Ende Juni. Wir hoffen, dass noch einige Mannschaften hinzukommen, um bei dem traditionellen und sehr lustigen Spektakel anzutreten.“

Zu Spitzenzeiten habe es beim Ketscher Fischerstechen sogar bis zu 40 Mannschaften gegeben, „was für das Publikum und die Akteure natürlich jede Menge Spaß und Abwechslung bedeutet“, weiß Ralf Rapp.