265 Mitgliedsjahre in Erinnerung gerufen

Neulußheim. Corona-bedingt konnten die Jubilare des SPD-Ortsvereins in den Jahren 2020 und 2021 nicht zeitnah gebührend gefeiert werden. Deshalb war es eine besondere Freude, dies nach langem Warten mit einem Ehrungsnachmittag nachzuholen. Auch das jüngste Mitglied des Vereins, aktiv bei den Jusos, Dalanda Fernandes, wurde in der Versammlung willkommen geheißen.

Von prominenter Seite waren sowohl die Bundestagskandidatin Neza Yildirim als auch das Spitzenduo des Kreisparteitags Andrea Schröder-Ritzrau und Landtagsabgeordneter Daniel Born sowie Beisitzer im Kreisvorstand Selcuk Gök zu Gast. 265 Mitgliedsjahre galt es zu ehren. Eine Zahl, die den Ortsverein stolz und optimistisch macht. „Wir wollen auf Vergangenes blicken und mit dem Wahlsieg von Olaf Scholz auf eine spannende Gegenwart“, begrüßte Miriam Walkowiak die Gäste.

Zeitreise gliedert Nachmittag

Die Geehrten Seit 50 Jahren gehört Friedel Langlotz der Partei an, seit 40 Jahren Renate Hettwer, Harald Butz und Ingrid Merkl. Seit 25 Jahren Mitglied sind Dennis Wohlgemuth und Klaus Thorn. Seit einem Jahrzehnt gehören Michaela Piltz und Gwendolyn Rausch der Partei an. rhw

Umrahmt wurde der Ehrungsnachmittag mit einer Präsentation von Jutta Menssen, einer Zeitreise von der Geburtsstunde der Sozialdemokratie am 23. Mai 1863 in Leipzig bis hin zu den Eintrittsjahren der Jubilare. „Wissen ist Macht – Macht ist Wissen“. Diese Worte von Wilhelm Liebknecht prägen die SPD. Das Aufstiegsversprechen durch Bildung gehöre zu den zentralen Forderungen der SPD von Anbeginn.

Und es sei eingelöst worden, wie viele andere Versprechen auch: gesetzliche Rente, Acht-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Mitbestimmung, Frauenwahlrecht und Mindestlohn. All das ging auf den Werte-Dreiklang „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ zurück und gelte noch heute, so Menssen.

Wer hätte gedacht, dass in Neulußheim bereits 1891 der SPD-Ortsverein gegründet wurde, so die Referentin. Am 19. Januar 1919 sei das Wahlrecht für Frauen auf den Weg gebracht worden und habe es mit dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann bereits eine Doppelspitze gegeben. „Wer hats erfunden? Nicht die Grünen, nicht die Linken, es war die SPD, wie für vieles andere mehr“.

1933 die bemerkenswerten Worte von Otto Wels im Reichstag im Kampf gegen den Faschismus: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht“, als er das Ermächtigungsgesetz der Nazis ablehnte. Heute gehe es nicht mehr um Diktatur, aber Nazis erstarken, ein Dauerangriff auf die Freiheit. Die SPD wisse was es bedeute, wenn Freiheit eingeschränkt werde und kämpfe auch heute entschieden gegen rechtsradikale Strömungen, betonte Menssen.

Willy Brandt, erster sozialdemokratischer Bundeskanzler habe mit seinen Worten „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn werden im Inneren und nach Außen, Geschichte geschrieben. 1971 erhielt er für seine Völkerverständigung den Friedensnobelpreis. In diesem Jahr trat Friedel Langlotz in die Partei ein.

Mit einem großen Sprung ging es ins Jahr 1980, in dem der neunte Deutsche Bundestag Helmut Schmidt erneut zum Bundeskanzler wählte. In diesem Jahr trat Renate Hettwer in Bremen in die Partei ein.

Neza Yildirim würdigte in ihren Worten den persönlichen, beruflichen und politischen Werdegang von Renate Hettwer. Aufgewachsen am Rande der Schwäbischen Alb startete sie im Alter von 16 Jahren ihre berufliche Laufbahn bei der Sparkasse Bremen, um nach zwei weiteren Stationen im öffentlichen Dienst wieder zur Sparkasse Hockenheim/Heidelberg zu kommen.

In den Rat nachgerückt

Kaum 1982 in Neulußheim angekommen, ist sie im Ortsverein aktiv und stand zwei Jahre später bereits als Kandidatin für die Kommunalwahl auf der Liste der SPD. Als ehemalige Vorstandssekretärin der Sparkasse Hockenheim/Heidelberg ist sie seit vielen Jahren prädestiniert als Schriftführerin und Garant für gute und schnelle Pressearbeit. Daneben führte sie den AGV Harmonie über 25 Jahre und ist bei der Arbeiterwohlfahrt seit 1987 aktiv. Doch damit nicht genug. 2009 konnte sie für Günter Schöner in den Gemeinderat nachrücken und hat in den folgenden Jahren ihr Stimmenergebnis von Wahl zu Wahl stark erhöht. Ein Ergebnis ihrer sozialen Arbeit, so Yildirim.

Sie dankte Renate Hettwer für ihr außerordentliches Engagement, sie sei eine Bereicherung für die SPD und Neulußheim. Die freundschaftliche Verbundenheit zu Familie Schöner sowie die gute Teamarbeit im Ortsverein sei das, was sie besonders schätze, so Renate Hettwer. Also ein Grund, weiterhin aktiv zu bleiben.

Ebenfalls für 40 SPD standen Harald Butz, langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neulußheim und Ingrid Merkl auf der Ehrungsliste.

Dennis Wohlgemuth ist seit 25 Jahre Sozialdemokrat. Von Beruf Dipl.-Wirtschaftsingenieur, ursprünglich aus dem mittelhessischen Neesbach stammend, wurde er dort in den Ortsbeirat gewählt und hat bei Projekten wie der Sanierung des dortigen Gemeinschaftshauses mitgewirkt. In Neulußheim aktiv im Vorstand Förderverein SC Olympia, kandierte er 2019 als Gemeinderatskandidat für die SPD. Seit einer Woche ist der Vater von drei Kindern Vorstandsmitglied im Ortsverein.

1995 regierte das schwarz-gelbe Bündnis unter Bundeskanzler Helmut Kohl und Neulußheim hatte seit zwei Jahren den Sozialdemokraten Gerhard Greiner als neuen Bürgermeister. In diesem Jahr trat Rosemarie Geiß in die Partei ein. Sie konnte bereits im vergangenen Jahr ihre Ehrung entgegennehmen.

Nachdem Klaus Thorn 1994 auf Anhieb in den Gemeinderat gewählt wurde, wurde er zwei Jahre später auch Mitglied in der Partei. Auch wenn es ihn in den zehn Jahren seiner Gemeinderatstätigkeit verstärkt zu grünen Themen hinzog, fühlte er sich unter dem Schirm der SPD wohl. Dass Rot schon früh auf Sonnenenergie setzte, zeigte in der Präsentation ein Wahlplakat von 1996 mit dem Slogan „3000 neue Sonnenanlagen bis zum Jahre 2000“.

Den Ehrungsreigen an diesem Nachmittag schloss Gwendolyn Rausch. Ihr Parteibuch wurde ihr vor zehn Jahren von dem damaligen Innenminister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, bei einer Podiumsdiskussion im Haus der Feuerwehr zum Thema „Helfer nicht vergessen“ überreicht. Soziale und ökologische Politik sind ihr als Geoökologin ein besonderes Anliegen, so Andrea Schröder-Ritzrau in ihrer Laudatio.

Sozialisiert und solidarisiert ist Gwendolyn Rausch von der Familie her geprägt. In jungen Jahren schon wahlkampferfahren im Helfen bei Sommerfesten, Plakate kleben, unterstützte sie bereits Stefan Rebmann und Daniel Born bei ihren Wahlkampftouren. Man könne stolz auf diese junge Genossin sein, so Andrea Schröder-Ritzrau.

Mit dieser Ehrungspräsentation endete der Ehrungsnachmittag, der anschließend in freundschaftlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen an herbstlich geschmückten Tischen seinen Ausklang fand. rhw