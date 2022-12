37-jähriger Mann aus Neulußheim zu Gefängnisstrafe verurteilt: Dealer aus Schmerz

Die Polizeibeamten hatten eigentlich mit jemand anderem sprechen wollen, als sie am 14. August an die Zimmertür in der Asylantenunterkunft am Sandbuckel klopften. Der 37-jährige Bewohner war gar nicht die gesuchte Person, gab aber trotzdem bereitwillig Auskunft, vor allem über die Drogen, die in dem Raum der Containeranlage gefunden wurden. Der Mann aus dem westafrikanischen Gambia, der 2015

...