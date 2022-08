Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bericht zweier 9-Euro-Ticket-Reisender 9-Euro-Ticket der Bahn facht die Abenteuerlust bei zwei Neulußheimern an

Was Wolfgang und Marianne Treiber auf Tausenden Kilometern an neuen Erfahrungen und Erkenntnissen gesammelt haben, berichten wir in diesem Artikel.