A-cappella-Musik im Neulußheimer Gotteshaus

Neulußheim. Das Vokalensemble Toscanini unter der Leitung von Lorenz Miehlich ist am Samstag, 22. April, in der evangelischen Kirche in Neulußheim zu Gast. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart mit Werken von Palestrina, Purcell, Debussy, Nystedt. Der Eintritt ist frei und alle Menschen, die A-cappella-Musik mögen, sind eingeladen.

Im Sommer 2003 traf sich eine Gruppe singbegeisterter Menschen aus dem Großraum Heidelberg zu einem Stimmbildungsworkshop unter der Leitung von Lorenz Miehlich in der Toskana, die Namenspatron für die Gruppe wurde. Heute, nach 20 Jahren, ist der Stimmbildungsurlaub in irgendeinem Land Europas zu einer festen Einrichtung geworden. Die Teilnehmer wechseln manchmal, aber die Liebe und Leidenschaft für das Singen im Ensemble verbindet die Teilnehmer bis heute. Das Repertoire umfasst Lieder von der Renaissance bis zur Gegenwart und Liedgut aus den unterschiedlichsten Ländern.

Im Laufe der Jahre gewann der interkulturelle Aspekt und die praktizierte Völkerverständigung immer größere Bedeutung für die Sänger und Sängerinnen, was jeweils in einem Abschlusskonzert vor Ort zum Tragen kommt. Wichtig ist der Gruppe das sich Einfühlen in die Musik und die Zeit, in der die jeweiligen Stücke komponiert wurden.

Und mit dieser Begeisterung für A-cappella-Musik möchten die Toscanini die Zuhörer anstecken.