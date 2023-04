Abenteurer der Farben: Maximilian Löffler zeigt Kunst in Neulußheim

Neulußheim/Waghäusel. In einer Eigenbeschreibungen nennt er sich „Abenteurer der Farben“: Maximilian Löffler aus Waghäusel, der an drei Tagen im Kulturtreff Alter Bahnhof in Neulußheim seine neuesten Werke zeigen wird. Mit einer Vernissage am Freitag, 21. April, 20 Uhr, beginnt die Präsentation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Organisatoren Wolfgang Treiber und Marianne Nagel-Treiber werden in das Werk des Künstlers einführen. Am Samstag, 22. April, 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 23. April, 11 bis 17 Uhr, wird die Ausstellung fortgesetzt. Der Eintritt ist frei, der Künstler wird an allen Tagen anwesend sein.

Was sollte man über den Künstler wissen?

Maximilian Löffler: Ich würde mich als jungen und durchaus aufstrebenden Künstler bezeichnen, der die Abstraktion bevorzugt. Dass ich es bunt und farbenprächtig mag, beweisen alle meine Bilder. Ich bin 30 Jahre alt und studiere Kunst in Karlsruhe. Den Bachelor habe ich hinter mir, jetzt ist der Master an der Reihe.

Seit meiner Kindheit widme ich mich der Malerei. Immer wieder trete ich mit Ausstellungen an die Öffentlichkeit.

Jetzt haben Sie erstmals die nördliche Kreisgrenze überschritten und stellen im Rhein-Neckar-Kreis aus?

Löffler: So ist es. Als interessierter Ausstellungsbesucher war ich in den angrenzenden Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises öfter unterwegs, jetzt habe ich das Vergnügen als Akteur. Über die Grenzen von Waghäusel bin ich schon gekommen, etwa Idar-Oberstein im vergangenen Jahr, aber noch nicht als Aussteller nach Neulußheim und die dortigen unmittelbaren Nachbarkommunen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Alter Bahnhof Kabarettist Roland Maier tritt in Neulußheim auf Mehr erfahren Pflege der Heimatgeschichte Heimatverein Neulußheim: Umzug ins Schulhaus vollzogen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Alter Bahnhof Malerin Christina Wilken stellt in Neulußheim aus Mehr erfahren

Warum haben Sie sich für Neulußheim entschieden?

Löffler: Ganz einfach: Ich habe eine Anfrage aus Neulußheim bekommen, dort auszustellen. Für mich ist dies eine Auszeichnung, Wertschätzung und zugleich eine Herausforderung. Zum Kulturtreff gibt es einen Bezug, denn ich habe dort schon ein halbes Dutzend Ausstellungen aufgesucht und zähle mich zu den regelmäßigen Besuchern. Dort einmal selbst Werke zeigen zu können, freut mich.

Was ist im Kulturtreff von Ihnen zu sehen?

Löffler: Eine Vielzahl meiner Werke. Die genaue Anzahl kann ich noch nicht nennen. Denn es kommt darauf an, wie viele ich dort übersichtlich platzieren kann. Meine Werke sind nicht thematisiert, sondern werden von Gefühlen und Stimmungen geleitet, sie sind ein freies kommunikatives Spiel mit den eigenen Inspirationen.

Gibt es in Neulußheim bemerkbare Unterschiede zu früheren Ausstellungen?

Löffler: Ja, niemand bleibt auf dem alten Stand stehen. Jeder Künstler, wie auch ich, will Neues aufweisen, das sich in vielerlei Hinsicht abhebt und sich von bisherigen Motiven und Stilen unterscheidet. Ich biete mehr plastische Elemente, die in Strukturen eingeflochten sind und die mit Formen verschmelzen. Dieser Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit.

Welche Maltechnik bevorzugen Sie?

Löffler: Ich male vorwiegend in Acryl auf Leinwand, arbeite mit verschiedenen Techniken und setze Farbpunkte der Kreativität, wobei die Botschaften keine Interpretation vorgeben, sondern für den Betrachter offenbleiben und als Plattform für eine eigene Deutung dienen.