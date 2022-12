Adventliche Stimmung im Haus Edelberg in Neulußheim erzeugt

Neulußheim. Für und mit Senioren singen die Sängerinnen des Frauenchors Women‘s Voice aus Neulußheim bereits zum siebten Mal im Seniorenzentrum Haus Edelberg. Rita Frisch, Mitarbeiterin in der Betreuung des Haus Edelberg, begrüßte den Chor im Speisesaal. Die Chorfrauen gaben vor zahlreichen Heimbewohnern sowie Mitarbeitern des Seniorenzentrums ein kleines Konzert zum Besten.

Nach drei Jahren durften die Sängerinnen unter strengeren Auflagen und krankheitsbedingt in einer sehr kleinen Besetzung, wieder Weihnachtsstimmung ins Haus bringen, zur großen Freude des Publikums. Dirigent Bernd Schmitteckert begleitete den Chor am Klavier zu Melodien wie „Where you there on that Christmas Night“, „Wunder gescheh´n“, „Hallelujah“ und ihrer Eigenkomposition dem „Rentnersong“. Im Anschluss wurde zu traditionellen Weihnachtsliedern kräftig mitgesungen.

„Es ist einfach schöner, die Weihnachtsstimmung live zu erfahren als über Radio, Fernsehen oder CD“, so Betreuungskraft Rita Frisch. Nicht nur die Sängerinnen waren zu Tränen gerührt, auch die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich über diesen stimmungsvollen Nachmittag sehr gefreut. „Jetzt kann Weihnachten kommen, ihr habt mir den Funken überspringen lassen“, so eine Bewohnerin, die sichtlich gerührt war.

Eine Einladung zum baldigen Wiedersehen wurde ausgesprochen und dann gab es für alle, die Senioren und die Sängerinnen, eine kleine Stärkung.