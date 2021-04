Neulußheim. Die Gemeinde Neulußheim hält für interessierte Bürger eine Saatgutmischung bereit. Diese kann per E-Mail an gemeinde@neulussheim.de oder per Telefon, 06205/39410, bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. Pro Haushalt wird eine Packung abgegeben, die zugestellt wird.

