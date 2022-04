„Aktiv im Alter“ wieder am Start

Neulußheim. Nach dem Ende der Corona-Zeit wird die Reihe „Aktiv im Alter – der Seniorennachmittag“ fortgesetzt. Die Gemeinde lädt in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde am Dienstag, 12. April, 15 Uhr, zum Kaffee und Kuchen und einem Vortrag von Bürgermeister Gunther Hoffmann – „Ein Rundgang durch Neulußheim“ – Was war los hier?“ – ins evangelische Gemeindehaus ein.

Hoffmann nimmt die Besucher auf einen virtuellen Rundgang durch den Ort mit und berichtet darüber, was in der letzten Zeit in Neulußheim geschaffen wurde.

Das Gemeindehaus ist barrierefrei, die Teilnahme kostenlos. Das Aktiv-im-Alter-Team freut sich auf ein Wiedersehen. zg

