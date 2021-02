Neulußheim. Die neue Kultur- und Sporthalle wird wohl einen Holzboden und eine ebensolche Decke erhalten. Nun galt es für den Rat zu entscheiden, wie die Wände gestaltet werden sollen. Zur Debatte stand eine Aufteilung der Wandflächen in jeweils hälftig Holzausführung oder Weißstrich. Die Frage war nun Holz oben und Weiß unten oder umgekehrt?

Bürgermeister Gunther Hoffmann gab vage die Richtung vor, als er anmerkte, dass eine weiße Wand im unteren Bereich wohl zu empfindlich sei. Worin ihm Claudia Piorr (WfN) zustimmte, gerade bei Ballsportarten sei es sinnvoll, im unteren Bereich eine Holzvertäfelung zu haben, die weniger schmutzanfällig sei. Heinz Kuppinger (FWV) sah es ebenso und brachte noch einen anderen Aspekt ins Spiel: Gerade bei kulturellen Veranstaltungen würde eine Holzverkleidung im unteren Bereich eine heimeligere, anspruchsvollere Atmosphäre schaffen. Was auch der Intention von Hanspeter Rausch (SPD) entsprach, in dessen Augen durch die Kombination Holz unten, weiß oben, deutlich gemacht werde, dass es sich um eine Kultur- und Sporthalle und eben nicht umgekehrt handle. Sprich der Akzent der Nutzung solle auf dem Begriff der Kultur ruhen.

Holz lässt auf sich warten

Womit geklärt war, wie die Halle im Inneren gestaltet wird, eben mit Holz unten, weiß oben. Offen blieb hingegen die Frage, wann es denn mit dem Bau nun losgehe. Immerhin, auf dem Bauplatz stehen die Fundamente, ist alles für die Holzkonstruktion vorbereitet. Bleibt die Frage nach der Anlieferung des Holzes. Die Hoffmann mit Blick auf die globale Welt beantwortete: In den USA hat es im vergangenen Jahr heftig gebrannt. Mit der Folge, dass die Amerikaner viel Holz nachfragen würden, der Markt fast leer sei. Weshalb es noch etwas dauere, bis die Holzkonstruktion gefertigt sei.

Man habe die Zeit genutzt, um im Fundament der Halle den Raum des Wasserwerks herzurichten. Das Werk könne nun im Fall der Fälle aktiviert werden, schilderte Hoffmann und sah darin im Brandfall eine Absicherung für Schule und Hallen.

Zeppelinstraße wird erweitert

Zum Schluss der Sitzung hatte der Bürgermeister noch zwei Bekanntgaben: Das Baugebiet „Zeppelinstraße West“ werde wie geplant umgesetzt, mittlerweile hätten alle Eigentümer die entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Die Unterlagen seien derzeit zur Bearbeitung beim Amtsgericht und im März könne wohl der Umlegungsausschuss zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Weshalb Hoffmann mit einem Baubeginn im Mai, eventuell sogar im April, rechnet.

Derzeit würden die Gespräche mit den Anwohnern der Carl-Benz-Straße geführt, die vor ihrer Generalsanierung steht. Auch hier ist Hoffmann optimistisch in Bälde mit den Arbeiten beginnen zu können. Die Straße soll komplett erneuert werden, allerdings, merkte der Bürgermeister an, die geplante Sanierung des Hauptwasserkanals, der in ihr verläuft, sei nicht notwendig, der sei noch gut in Schuss.