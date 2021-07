Alle Sängerinnen sind an Bord geblieben

Neulußheim. Was kann man über einen Chor nach einem Vereinsjahr wie dem vergangenen berichten? Beim AGV „Harmonie“ trotz Corona, ziemlich viel. Vorsitzende Heike Ullrich, Hauptkassiererin Diana Helm, Schriftführerin Karin Haaß und Dirigent Bernd Schmitteckert hatten bei der Mitgliederversammlung über das vergangene Jahr einiges zu berichten.

Es waren viele Aktionen und Aktivitäten geplant: die Bewirtung von „Aktiv im Alter“, das erste große Konzert mit neuem Dirigenten, die Konzertreise in die Partnergemeinde Langebrück, die vereinsinterne Ehrungsmatinee und auch das Weihnachtssingen im Haus Edelberg. Alles musste abgesagt werden. Doch zwei musikalische Highlights gab es dennoch. So zeigte der Chor beim 50. Geburtstag von Bürgermeister Gunther Hoffmann im Januar 2020 sein Können und auch eine Open-Air-Hochzeit wurde im August mit einem kleinen Chor begleitet.

Im Internet geprobt

Als im März der erste Lockdown kam, überlegte sich die zweite Vorsitzende Daniela Hertenstein, wie die Gemeinschaft ohne persönliche Kontakte gepflegt werden kann. Sie installierte für alle Sängerinnen und ihren Dirigenten ein Online-Konferenz-Tool und sorgte so dafür, dass man sich trotzdem wöchentlich sehen und hören konnte.

Selbst die erste Online-Weihnachtsfeier in der Vereinsgeschichte wurde so gefeiert. Für dieses Engagement bedankten sich Heike Ullrich und die anwesende Versammlung mit einem großen Blumenstrauß und tosendem Applaus.

Die Vorsitzende dankte gleichermaßen der Gemeinde. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Rathaus war es möglich, in den Sommermonaten in der Grillhütte zu proben – natürlich unter den geforderten Hygienebedingungen. So konnten im „C(h)orona-Jahr“ 2020 sogar 20 Singstunden abgehalten werden. Besonders stolz sind alle darauf, dass Dirigent Bernd Schmitteckert und die Mitglieder ihrem Verein treu geblieben sind.

Aufnahmen ermöglichen Üben

Der Chorleiter hat im Spätjahr mit drei Sängerinnen Einzelstimmaufnahmen gemacht, damit die Sängerinnen die lange Zeit des Singverbotes im zweiten Lockdown zu Hause trotzdem üben konnten. Dies mache sich heute in den Proben bemerkbar und darüber ist er sehr erfreut.

Die Kasse wurde trotz Corona-Zuschusses vom Chorverband und vom Land Baden-Württemberg mit einem leichten Defizit abgeschlossen. Die Kassenprüferinnen bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Daniela Hertenstein informierte im Anschuss in ihrer Funktion als Verbandvorsitzende des Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen über den regionalen und den badischen Chorverband. Zum Schluss bedankte sich Ehrenvorsitzende Renate Hettwer von Herzen bei Heike Ullrich und Daniela Hertenstein für ihr außerordentliches Engagement in diesem schweren Jahr, in dem es ihnen weiterhin gelang immer die Gemeinschaft und den Zusammenhalt des Chores zu pflegen und den Verein am Leben zu erhalten.

Nur eine kurze Sommerpause

Nach einer kurzen Sommerpause geht es ab 24. August immer dienstags um 20.15 Uhr weiter mit den Chorproben im Haus der Feuerwehr. Bei Interesse können sich Sängerinnen bei Heike Ullrich, Daniela Hertenstein oder einer Sängerin vorab melden. dh

Info: Mehr Infos zum Chor unter: www.womensvoice-neulussheim.de