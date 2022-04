„Alle waren begeistert“

Neulußheim. Hatte es tags zuvor eher nach einem winterlichen Flohmarkt ausgesehen, waren die Initiatoren um Damaris Skiepko, Schulelternvertreterin, und Elternbeiratsmitglied Sabine Tremmel sichtlich froh, dass das Wetter am Sonntagnachmittag hielt, sogar die Sonne schien.

Die christlich private Markus-Grundschule, deren Schulmotto „Ein Ort, an dem man gerne lernt“ lautet, hatte zu einem Flohmarkt in den Schulhof eingeladen. Ziel war es, für geflüchtete Kinder Geld einzunehmen, um dann nach dem Kassensturz gemeinsam mit Daniel Ehmer von der Schulleitung und dem Elternbeirat zu entscheiden, wohin es fließen soll.

„Die Eltern waren im Vorfeld von der Idee begeistert“, so Damaris Skiepko. Sie lobte die gute Zusammenarbeit und das familiäre Miteinander bei den Vorbereitungen. „Das zeichnet unsere Markusschule halt aus“. Die Standgebühr der einzelnen Anbieter kommt dem Projekt zu und der Erlös des Benefizstandes, eine Idee von Cordula Schäfer, komplett. Alle Gegenstände an diesem Stand waren gespendet. Vor dem Stand hielten deshalb viele Besucher Ausschau nach einem Schnäppchen. Fachkundig die kleinen Käufer, wenn es um Spielzeug ging.

Liebevoll handgefertigt

Etwas Besonderes war der Handmade-Stand. Ob gestrickt, genäht, gebastelt oder gemalt, hier war alles liebevoll handgefertigt. Entzückende Stoffhühner oder Eierwärmer luden zum Kauf für das bevorstehende Osterfest ein. Auch da fließt der Erlös in das Projekt für geflüchtete Kinder. Stärken konnte man sich am reich bestückten Kuchenbüfett, das komplett in Männerhand war. Am Waffelstand gab es große Schlangen, was auf die Qualität der Leckerei hinwies. Hier wurde im Team zügig gebacken und vor Ort aus der Hand genossen.

Während an den zahlreichen Ständen, an denen es Kinderkleidung und vor allen Dingen viel schönes Spielzeug zu kaufen gab, konnte man sich an der Fotobox mit lustigen Accessoires fotografieren lassen.

Nach dem Kassensturz darf man gespannt sein, was der Flohmarkt an Erlös gebracht hat. Nicht nur in Zahlen, sondern allein durch den Gedanken und die Solidarität mit den aus der Ukraine geflüchteten Kindern war dieser Nachmittag der Markus-Grundschule, mit all den Ständen, ein absoluter Gewinn.

