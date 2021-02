Neulußheim. Da die Gemeindebücherei noch geschlossen hat und die Bürger leserfreudig sind, ist der Bücherschrank am Rathaus eine gute Alternative. In der Pandemie hat so mancher Lesefreund seine Bücher aussortiert und sie zum Bücherschrank zwischen Bürgerbüro und Arbeiterwohlfahrt (Awo) gebracht und das eine oder andere Buch wieder mit nach Hause genommen.

Aber nicht nur noch lesbare und saubere Bücher wurden gebracht. Nein, anscheinend hatten so manche Zeitgenossen gedacht, hier könne man Kinderkleidung, Pappschachteln und so manche unansehnliche, alte Schinken bequem in einer Plastiktüte entsorgen. Irgendjemand wird sich schon darum kümmern. Bücher, die man nur mit Handschuhen anfassen mochte, nicht weil sie eine historisch wertvolle Lektüre, sondern weil sie verschmutzt und zerfleddert sind, so Uschi Weber und Renate Hettwer, ansonsten in der Awo aktiv, fassungslos.

Duo zeigt Erbarmen

Uschi Weber hat beim Aufräumen alle Hände voll zu tun. © Hettwer

Eigentlich waren sie zum Lüften der Awo-Räumlichkeiten gekommen. Die zum Bücherschrank umgebaute Telefonzelle, ein hübscher Blickfang am Rathaus, hatte es in ihren Augen dringend nötig, aufgeräumt und entrümpelt zu werden. Und wie sie aus Erfahrung wissen, hat schon so manch einer auch versucht, Ordnung zu schaffen.

Gesagt, getan und nach über einer Stunde war schon wieder Land in Sicht, Bücher für die nächste Papiersammlung aussortiert, der Boden gefegt, die Bücher ordentlich in die Regale eingeräumt und Kinderbücher in einer Ecke zusammengefasst. Am liebsten hätten die beiden nach Sachthemen sortiert. Aber da fehlte ihnen an diesem Tag die nötige Zeit.

Zum Schluss hat das Duo noch eine Bitte: Bücher nur in angemessener Menge bringen, ordentlich ins Regal stellen und dafür das eine oder andere Buch mit nach Hause zu nehmen. rhw